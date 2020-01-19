В Кировграде осудили двух молодых парней за разбой и угон автомобиля

12:45 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Суд вынес приговор двум жителям Кировграда 2001 и 2002 года рождения. Они признаны виновными в разбое и неправомерном завладении автомобилем.



Как рассказали в СКР по Свердловской области, ночью в июле прошлого года подсудимые, находившись в состоянии алкогольного опьянения, напали на мужчину, который выходил из круглосуточного магазина, купив две бутылки пива. Молодые люди нанесли ему многочисленные удары по рукам и ногам, причинив тем самым легкий вред здоровью потерпевшего. После этого злоумышленники похитили у мужчины бутылки пива и ключи от автомобиля Opel Astra, с помощью которых угнали машину.



Отмечается, что подсудимые уже привлекались ранее к уголовной ответственности. В этот раз суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы. Молодому человеку 2001 года рождения предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима, а его сообщнику – два с половиной года в воспитательной колонии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»