На трассе Пермь – Екатеринбург открыли движение в обоих направлениях

12:09 | 20.01.2020

Фото: Александр Зайцев

Движение на трассе Пермь – Екатеринбург открыли в обоих направлениях. Об этом рассказали в Уралупровтодоре.



Напомним, что 13 января на 331 км трассы закрыли переезд ради капитального ремонта путепровода через автодорогу. На время демонтажа пролетных строений путепровода проезд осуществлялся по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332 км. Кроме того, при возникновении заторов действовал альтернативный проезд.



Добавим, что узнать о состоянии переезда и сообщить о внештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»