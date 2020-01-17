Дороги Свердловской области очищает от снега 391 спецмашина

11:48 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

На свердловские дороги выехала 391 снегоуборочная машина, чтобы ликвидировать последствия вчерашнего снегопада. Об этом сообщали в управлении автомобильных дорог Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, сегодня утром на региональные трассы вышло 185 комбинированных дорожных машин, 31 автомобиль с отвалом, 71 автогрейдер и 104 единицы другой техники, тракторов и погрузчиков. На данный момент трассы инспектируют 13 человек, которые курируют заснеженные районы.



Добавим, что сообщить о неубранных участках дороги можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания по уборке снега можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»