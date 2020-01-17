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11:26 | 20.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Госавтоинспекция призывает свердловских водителей пересесть на общественный транспорт

Госавтоинспекция Свердловской области призывает автолюбителей пересесть на время в общественный транспорт. Причина такого заявления – снегопад, накрывший Урал.

В связи с плохой видимостью на дорогах в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области также напомнили о простых правилах безопасности. При такой погоде ДТП происходят из-за того, что водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию и боковые интервалы до других ТС, а также совершают резкие маневры и заносы. Следовательно, такие маневры следует избегать.

На данный момент наряды ДПС патрулируют свердловские трассы в круглосуточном режиме. В это же время рабочие борются с последствия непогоды, засыпая дороги щебнем и песком, а также разгребая снежные завалы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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