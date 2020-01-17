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10:41 | 20.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место пожара выдвинулись четыре бригады спасателей. На площади в 10 квадратных метров сгорело домашнее имущество на десятом этаже двенадцатиэтажки. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестницам 63 человека, в том числе и 13 детей.
Спасатели справились с огнем только через 20 минут. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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