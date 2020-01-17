В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка

10:41 | 20.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшим вечером в Екатеринбурге на улице Чкалова загорелась многоэтажка. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам МЧС в 20:27.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место пожара выдвинулись четыре бригады спасателей. На площади в 10 квадратных метров сгорело домашнее имущество на десятом этаже двенадцатиэтажки. Прибывшие пожарные эвакуировали по лестницам 63 человека, в том числе и 13 детей.



Спасатели справились с огнем только через 20 минут. По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»