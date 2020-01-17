ФК «Урал» победил поляков на кипрском сборе

10:26 | 20.01.2020

Фото: ФК «Урал»

Свердловский футбольный клуб «Урал» одержал победу над польской командой «Ракув» в первом матче на кипрском сборе. Игра закончилась со счетом 3:1.



Уральские футболисты начали матч довольно активно. Так, уже на восьмой минуте игры одна из атак привела «шмелей» к голу. Как рассказали в пресс-службе ФК «Урал», Михал Кухарчик получил мяч на фланге, сместился в штрафную и пробил в перекладину. Тогда игроки вовремя вступили в прессинг, а через мгновение Михал вновь получил шанс пробить по воротам – этот удар стал результативным.



Второй тайм уральцы вновь начали с атак, одна из которых опять завершилась голом. Вскоре команды с промежутком в минуту обменялись забитыми мячами. Сначала соперники сократили отставание в счёте, а затем Артём Шаболин забил третий мяч в ворота поляков.



Добавим, что первый учебно-тренировочный сбор команды на Кипре продлится до 27 января. Планируется, что екатеринбуржцы проведут здесь ещё один контрольный матч.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»