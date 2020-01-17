На трассе Пермь – Екатеринбург перевернулся ехавший с выставки собак микроавтобус

09:41 | 20.01.2020

Фото: e1.ru

Накануне вечером возле Красноуфимска вылетел в кювет и перевернулся микроавтобус Hyundai. Он возвращался в Казань с выставки собак, проходившей в столице Урала.



В момент аварии в автомобиле находились три человека и четыре собаки. По предварительным данным, никто не пострадал. Попавшие в ДТП подали сигнал бедствия, и тогда за ними выехала машина из Перми.



Сейчас все участники выставки вместе с питомцами отогреваются в гостинице. Вылетевший в кювет автобус также откопали, его доставят в автосервис своим ходом.



Добавим, что до приезда машины из Перми помощь попавшим в аварию также прибыли оказывать сотрудники дорожно-постовой службы. Пассажиры микроавтобус грелись в патрульной машине.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»