В начале недели на Среднем Урале похолодает

18:40 | 19.01.2020

Фото: yandex.com

В начале новой рабочей недели в Свердловской области похолодает и будет идти снег, говорится на сайте Уральского гидрометцентра. В отдельных районах Среднего Урала температура воздуха по ночам опустится до -25.



В понедельник, 20 января, дневная температура воздуха составит -2…-7 в южных частях области, а в северных -10…-15. Ожидаются переменная облачность, небольшой и местами умеренный снег. Возможно образование гололёда.



21 января на Среднем Урале днём температура составит -9…-14. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег.



В уральской столице в понедельник будет -2…-4, а во вторник похолодает до -8…-10. Также в Екатеринбурге все эти дни будет идти снег.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»