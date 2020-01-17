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17:34 | 19.01.2020
Фото: wikimedia.org
В Свердловской области из-за тепла закрыли 13 купелей
«В процессе купаний МЧС осуществляло контроль за льдом и закрывало купели в случае, если лед начинал трескаться. С учетом этого в Свердловской области было закрыто 13 купелей, семь из них в Екатеринбурге», — рассказали в МЧС. В Екатеринбурге закрыли купели на Калининских разрезах, на Чусовском озере и в карьере у поселка Северка. Две купели также закрыли на Огородном озере, на Шабровском пруду и на Калиновке.
В Свердловской области закрыты купели в поселке Меркушино, поселке Северка, Некрасово, в Больших Брусянах, а также на реке Каменка в Богдановичском районе. Помимо этого спасатели закрыли несанкционированную купель в посёлке Медный. Сейчас там находится комиссия, а саму прорубь огородили.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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