В Свердловской области из-за тепла закрыли 13 купелей

17:34 | 19.01.2020

Фото: wikimedia.org

Из-за тонкого льда закрыты в Екатеринбурге и Свердловской области закрыли 13 крещенских купелей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.



«В процессе купаний МЧС осуществляло контроль за льдом и закрывало купели в случае, если лед начинал трескаться. С учетом этого в Свердловской области было закрыто 13 купелей, семь из них в Екатеринбурге», — рассказали в МЧС. В Екатеринбурге закрыли купели на Калининских разрезах, на Чусовском озере и в карьере у поселка Северка. Две купели также закрыли на Огородном озере, на Шабровском пруду и на Калиновке.



В Свердловской области закрыты купели в поселке Меркушино, поселке Северка, Некрасово, в Больших Брусянах, а также на реке Каменка в Богдановичском районе. Помимо этого спасатели закрыли несанкционированную купель в посёлке Медный. Сейчас там находится комиссия, а саму прорубь огородили.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»