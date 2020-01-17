В Екатеринбурге рухнул фасад конструктивистского здания на Нагорной

16:52 | 19.01.2020

Фото: E1.RU

Сегодня, 19 января, рухнула левая часть главного корпуса здания бывшего профтехкомбината. Это произошло около трёх часов дня.



Сносить здание начали ещё в пятницу, 17 января, но работы временно приостанавливала полиция. Вчера они были возобновлены, а рабочие приступили к сносу фасада здания. По словам рабочих, снос закончат к понедельнику.



Напомним, что накануне архитекторы, историки и общественники боролись за сохранение здания. Екатеринбургские активисты даже написали открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву с требованием предотвратить снос памятника конструктивизма. Общественники утверждали, что его необходимо взять под охрану как выявленный объект культурного наследия и создать рабочую группу по сохранению авангардной архитектуры.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»