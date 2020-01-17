В Екатеринбурге пенсионерка отдала последние деньги за поверку счетчиков воды

14:52 | 19.01.2020

Полиция Екатеринбурга задержала двух приезжих из другого региона, навязывавших услуги по поверке счетчиков. Об этом сообщает пресс-группа УМВД города.



В полицию обратилась пожилая женщина, проживающая на улице Чкалова. По ее словам, к ней в квартиру пришли мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками метрологической компании и сообщили, что у счетчиков установленных в квартире истек срок поверки. По словам «специалистов» расход воды в таком случае будет рассчитываться по средним показателям. Пришедшие предложили женщине провести поверку приборов учёта прямо сейчас. За работу по поверке четырёх счетчиков они попросили семь тысяч рублей. Однако у хозяйки квартиры таких денег не оказалось, и «метрологи» любезно согласились «поверить» два. Женщина отдала последние 3,5 тысячи за поверку двух счетчиков.



Только после ухода «метрологов» женщина осознала, что что-то не так, кроме того усомнилась в справедливости стоимости работ, и вызвала полицию.



Не успевшие далеко уйти метрологи были задержаны нарядом полиции и доставлены в отдел, где они показали копии документов о праве проведения метрологических измерений. Стоит отметить, что компания, от имени которой действовали данные лица, являлась представителем другой организации, зарегистрированной в Пензе, а срок действия договора на представительство истек 31 декабря минувшего года.



В настоящее время правоохранителями проводится проверка, по итогам которой будет дана процессуальная оценка действий задержанных. В пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу отмечают, что в большинстве случаев действия подобных визитеров не попадают ни под действие КоАП, ни под статьи УК РФ, а чтобы не переплачивать за услуги и не покупать не нужное имущество, полиция советует горожанам не пускать подозрительных гостей и прислушиваться к их рекомендациям.



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