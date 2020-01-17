В Екатеринбурге почти на треть суток задерживают рейс в Душанбе

13:18 | 19.01.2020

В екатеринбургском аэропорту Кольцово больше, чем на семь часов задерживается рейс в столицу Таджикистана – Душанбе. Рейс SZ-210, о котором идёт речь, выполняет авиакомпания Somon Air.



Изначально отправление самолёта, согласно плану, должно было произойти в 13:40, однако информация о вылете на сайте аэропорта изменилась – теперь пассажиры рейса смогут улететь только в 21:00.



Ожидающим предоставят воду, горячую еду и бесплатное хранение багажа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»