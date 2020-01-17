В Екатеринбурге ищут свидетелей аварии с участием «ГАЗели» и ВАЗ

11:37 | 19.01.2020

Фото: Е1.RU

18 января около в 18:00 в Екатеринбурге на пересечении Сибирского тракта и улицы Буторина ВАЗ влетел в «ГАЗель». Есть пострадавший.



По словам водителя «ГАЗели», он остановился на перекрёстке, дождался, пока встречный поток остановится и загорится «красный», после чего начал поворачивать на Буторина. Из-за впереди находящегося автобуса вылетела «пятерка», и врезалась в бок «ГАЗели».



Водитель ВАЗа утверждает, что ехал на «зелёный». Сотрудники ГИБДД предложили участникам ДТП искать свидетелей аварии или записи регистраторов, иначе будет признана обоюдная вина.



Как рассказал водитель «ГАЗели», в результате столкновения пострадал водитель ВАЗ – он не был пристёгнут и разбил собой лобовое стекло. От госпитализации отказался.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»