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11:37 | 19.01.2020
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге ищут свидетелей аварии с участием «ГАЗели» и ВАЗ
По словам водителя «ГАЗели», он остановился на перекрёстке, дождался, пока встречный поток остановится и загорится «красный», после чего начал поворачивать на Буторина. Из-за впереди находящегося автобуса вылетела «пятерка», и врезалась в бок «ГАЗели».
Водитель ВАЗа утверждает, что ехал на «зелёный». Сотрудники ГИБДД предложили участникам ДТП искать свидетелей аварии или записи регистраторов, иначе будет признана обоюдная вина.
Как рассказал водитель «ГАЗели», в результате столкновения пострадал водитель ВАЗ – он не был пристёгнут и разбил собой лобовое стекло. От госпитализации отказался.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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