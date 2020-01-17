В Нижнем Тагиле празднуют день снега

11:19 | 19.01.2020

Сегодня, 19 января, в Нижнем Тагиле на горнолыжном курорте «Гора Белая» празднуют Всероссийский день снега. Мероприятие началось в 09:30 и закончится только ближе к вечеру.



В рамках мероприятия состоится открытый турнир по хоккею среди любительских команд, соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант» и лыжные гонки (дистанции 3, 5 и 10 км). Также с 12:30 до 16:00 пройдёт развлекательная программа.



Что будет:

- 10:00 – 12:00 – регистрация участников соревнований;

- 11:00 – 12:30 – проведение соревнований по горнолыжному спорту;

- 12:00 – 12:30 – церемония открытия Дня снега;

- 12:30 – 15:00 – проведение соревнований;

- 15:30 – церемония награждения победителей и призёров соревнований;

- 16:00 – церемония закрытия Дня снега.



Следует отметить, что в связи с проведением соревнований спортивная трасса 2А будет закрыта с 09:00 до 16:00; трасса Жуковка 2В будет закрыта с 09:00 до 12:30; каток будет закрыт с 09:00 до 16:00; трассы для беговых лыж закрыты весь день.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»