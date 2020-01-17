В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с людьми внутри

Ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Мельникова и Репина неизвестный обстрелял автомобиль.В момент происшествия в машине находились два человека. По словам водителя, он остановился на светофоре и услышал хлопок, после чего осыпалось заднее правое стекло.В результате инцидента никто не пострадал. Водитель вызвал полицию и написал заявление. По его мнению, стрельба велась из пневматического ружья из соседних домов, поскольку в момент происшествия людей и других машин рядом не было.