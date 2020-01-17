10:21 | 19.01.2020

Фото: Дмитрий Ефремов

Вечером 18 января в Екатеринбурге на Уктусе внезапно появилась река. Вода затопила улицу Павлодарскую.



Местные жители утверждают, что дело в некачественной уборке снега – после чистки дорог на участке прорвало трубу. Всего за несколько минут вода затопила всё от остановки «Павлодарской» до дома № 5, после чего потекла через дворы в сторону Щербакова.



В Водоканале сообщили, что на месте инцидента проходил грейдер и задел пожарный гидрант. В результате прорыва местные жители без воды не остались.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»