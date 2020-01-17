Ледовый городок в Екатеринбурге вновь открыт для посетителей

19:57 | 18.01.2020

Сегодня, 18 января, екатеринбургский ледовый городок на площади 1905 года вновь открыли для посетителей.



Сегодня в городке были проведены работы, направленные на улучшение его безопасности. В частности, строители укрепили ледовые конструкции и спилили их верхушки для того, чтобы они были более устойчивыми. Сейчас все недостатки окончательно устранены.



Напомним, что эти меры были приняты из-за инцидента, который произошёл вчера, когда из-за теплой погоды в городке рухнула ледовая стена.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»