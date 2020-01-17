Жительницу Нижнего Тагила обвинили в сбыте государственных наград СССР

18:00 | 18.01.2020

Фото: пресс-служба УТ МВД по УрФО

В Нижнем Тагиле задержали 49-летнюю женщину, которая занималась продажей государственных наград. По информации пресс-службы Уральского управления на транспорте МВД России, на гражданку уже возбудили уголовное дело.



«Женщина продала их мужчине прямо на вокзале. Согласно заключению экспертов, семь из девяти медалей являются подлинными госнаградами СССР. А, согласно статье 324 УК РФ, за сбыт госнаград предусмотрена уголовная ответсвенность». – рассказали в пресс-службе транспортной полиции.



Среди наград, которые были изъяты у женщины оказались такие медали, как: «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР» и т.д. Сейчас ей грозит уголовное наказание: штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо арест на срок до трёх месяцев.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»