В Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус

17:10 | 18.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 18 января, в Екатеринбурге, в районе Краснолесья, произошел крупный пожар на территории автотранспортного предприятия. Там загорелся автобус марки «НефАЗ». Диспетчеры МЧС получили сообщение об инциденте в 15:17, на место пожара выехали три бригады спасателей из девяти человек.



«Прибывшие пожарные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров на открытой площадке горит автобус марки "НефАЗ", людей в нем не было. В 15:27 (мест.) пожарные локализовали огонь. В 15:31 (мест.) открытое горение ликвидировано» - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



На месте пожара работают 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»