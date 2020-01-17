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16:38 | 18.01.2020
Фото: poisknews.ru
Свердловский омбудсмен начала собирать предложения граждан по изменению Конституции
Также предложения граждан по поправкам в Конституцию принимает свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников. Его почта: priem.ural@mail.ru.
Напомним, что рабочая группа, которая будет работать над изменениями. главного документа страны была создана 15 января, сразу же после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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