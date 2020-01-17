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16:38 | 18.01.2020

Фото: poisknews.ru

Свердловский омбудсмен начала собирать предложения граждан по изменению Конституции

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова начала принимать предложения по внесению поправок в Конституцию России. Мерзлякова собирается проанализировать их и озвучить на рабочей группе по изменению документа, сообщается на её официальном сайте. Свои идеи жители свердловской области могут присылать на электронную почту t.merzlyakova@egov66.ru.

Также предложения граждан по поправкам в Конституцию принимает свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников. Его почта: priem.ural@mail.ru.

Напомним, что рабочая группа, которая будет работать над изменениями. главного документа страны была создана 15 января, сразу же после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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