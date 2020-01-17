В Екатеринбурге пройдёт первый фестиваль уральского самиздата

15:42 | 18.01.2020

Фото: центр фотографии «Март»

В екатеринбургском центре фотографии «Март» пройдет первый уральский фестиваль зинов (малотиражных независимых изданий) и самиздатов уральских авторов. Фестиваль продлится два дня – 22 и 23 февраля.



В первый день пройдёт открытие выставки и artist-talk. Во второй день состоится образовательная программа: лекции и мастер-класс по созданию зинов. Вход на фестиваль свободный.



Добавим, что организаторы мероприятия уже начали принимать заявки на выставку. К участию приглашаются создатели зинов и самиздат-журналов на любую тематику. Также принимаются книги художников, авторские журналы и микроиздания. Организаторы подчеркивают, что у фестиваля нет конкурсной программы, на нем не будет отбора и награждений лучших изданий. Цель фестиваля — показать, какие произведения издают на Урале.



Заполнить заявку необходимо до 9 февраля 2020 года. От одного участника принимается не более двух изданий.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»