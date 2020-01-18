Жители Екатеринбурга смогут выбрать объект для благоустройства в 2021 году

14:47 | 18.01.2020

Фото: yandex.com

На официальном портале Екатеринбурга пройдет голосование за территорию, которую будут благоустраивать в 2021 году. Оно продлится с 21 января до 30 января. Поучаствовать в голосовании смогут все заинтересованные лица, а проводится оно будет в электронной форме.



«Горожанам необходимо будет заполнить анкету, проставляя отметку в ячейке напротив наименования рекреационного пространства. При этом можно выбрать не более одного наименования. Объект, набравший наибольшее количество голосов, и будет включён в муниципальную программу на следующий год» - сообщается на официальном портале города.



По итогам первого этапа отбора на голосование выставлены: сад Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная Ольховки (от моста до Готвальда), дендропарк в районе улиц Мира-Софьи Ковалевской.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»