Ледовый городок в Екатеринбурге всё ещё закрыт. Его проверила специальная комиссия

14:05 | 18.01.2020

Фото: ЕАН

Ледовый городок в Екатеринбурге должен был заработать сегодня в 10:00, но людей туда по-прежнему не пускают. В пресс-службе администрации Екатеринбурга рассказали, что после вчерашнего обрушения части стены в городке провели ремонтные работы и усилили некоторые конструкции.



Сегодня днём на территории городка работала специальная комиссия с участием сотрудников МЧС, МВД, специалистов строительной сферы и других. По итогам комиссии было принято решение спиливать все верхушки конструкций в городке. Если это случится, вход в него будет снова открыт только завтра, передаёт корреспондент veved.ru.



Напомним, что главный ледовый городок Екатеринбурга закрыли вчера днем после обрушения части стены за медиаэкраном.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»