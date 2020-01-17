Четыре населённых пункта в Свердловской области останутся без купелей из-за теплой погоды

13:24 | 18.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Из-за теплой зимы в Свердловской области МЧС усилили меры безопасности на водоемах, а потому массовый выход людей на лед будет ограничен. Из-за непрочности льда на водоемах купели не будут организованы в Верхней Пышме, Артемовском, Верхнем Дуброво и Красноуральске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Безопасность крещенских купаний будут обеспечивать более 2 тысяч человек – в их числе сотрудники МЧС, полиция, медики, Россоюзспас, ВОСВОД, общественники и добровольцы.



В ведомстве также сообщили, что специалисты ГИМС проводят работу по выявлению несанкционированных купелей – все они будут ликвидироваться путем засыпания снегом и замораживания.



Напомним, что всего в 2020 году на Крещение будет организована 141 купель. Возле них организуют места для обогрева и переодевания. В этих местах будут дежурить более двух тысяч человек и 600 единиц техники.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»