Ночью в Алапаевске горел детский сад

11:53 | 18.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Этой ночью в Алапаевске загорелось здание детского сада, сообщает пресс-службе МЧС по Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:32. Пожар случился на Набережной улице.



«На площади 150 кв.м сгорели надворные постройки, кровля, повреждены: потолочное перекрытие и стены частного жилого дома» – говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работали 4 единицы техники и 8 человек личного состава.



Огонь удалось потушить спустя полчаса, а к 03:02 пожарные уже закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, происшествие обошлось без пострадавших.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»