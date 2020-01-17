Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасного купания в проруби на Крещение

11:24 | 18.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области опубликовали памятку, в которой рассказывается о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать при купании в проруби на Крещение.



Сотрудники МЧС напоминают, что окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, заходить за ограждения и собираться группами на льду у края полыньи. Спасатели также напоминают, что купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.



Также не рекомендуется находится в проруби более одной минуты – это может привести к общему переохлаждению организма. А после купания необходимо выпить теплый чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса. Это поможет укрепить иммунитет и избежать переохлаждения, сообщают сотрудники МЧС.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»