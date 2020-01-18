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10:53 | 18.01.2020
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
На трассе в Свердловской области женщину сбила машина. Пострадавшая погибла на месте
«Со слов водителя такси, сожитель решил оставить свою девушку прямо на дороге, не доезжая до места назначения. Женщина оказалась одна на улице, в полной темноте, а машина поехала дальше, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
На женщину наехал автомобиль Fiat, который двигался в сторону Артемовского. Она скончалась на месте происшествия, еще до приезда «скорой», сообщили в ГИБДД. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Режевскому району.
Сейчас инспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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