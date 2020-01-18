На трассе в Свердловской области женщину сбила машина. Пострадавшая погибла на месте

10:53 | 18.01.2020

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вечером, 17 января, на трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Она стояла на трассе посреди проезжей части, там её после сильной ссоры высадил гражданский муж, с которым они вместе ехали на такси.



«Со слов водителя такси, сожитель решил оставить свою девушку прямо на дороге, не доезжая до места назначения. Женщина оказалась одна на улице, в полной темноте, а машина поехала дальше, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.



На женщину наехал автомобиль Fiat, который двигался в сторону Артемовского. Она скончалась на месте происшествия, еще до приезда «скорой», сообщили в ГИБДД. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Режевскому району.



Сейчас инспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»