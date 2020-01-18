Грузовая «Газель» наехала на пенсионера в Первоуральске

10:15 | 18.01.2020

Фото: "Инцидент Первоуральск"

Вечером, 17 января в Первоуральске грузовая «Газель» наехала на пешехода, сообщает группа «Инцидент Первоуральск». ДТП произошло на улице 50 лет СССР. По словам очевидцев, пожилой мужчина медленно шёл по дороге, и водитель не заметил его, сбил и протащил под колесами. Водителя «Газели» остановила женщина, которая в это время проходило мимо.



Очевидцы сообщают, что пострадавший остался жив и дождался приезда скорой помощи в самой "Газели". «Пешеход живой, но какие травмы неизвестно. Чуть выше пешеходный переход (в двух метрах), там все тротуары почищены (на кануне все чистом до асфальта). Почему он шёл по дороге не понятно (видимо так удобнее было), — сообщила местная жительница.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»