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09:52 | 18.01.2020
Фото: горнолыжный комплекс "Уктус"
На Уктусе прошло ночное катание, в котором приняли участие почти две тысячи екатеринбуржцев
Организаторы мероприятия рассказали, что только с 23:00 до 1:49 пришли 1855 человек, вдвое больше, чем на аналогичном катании в прошлом году.
Добавим, что мероприятие было посвящено приближающемуся Дню снега. Его будут отмечать 19 января.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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