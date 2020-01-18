На Уктусе прошло ночное катание, в котором приняли участие почти две тысячи екатеринбуржцев

09:52 | 18.01.2020

Фото: горнолыжный комплекс "Уктус"

Ночью с 17 на 18 января на Уктусе прошли массовые катания. Лыжники и сноубордисты могли скатиться с горы вплоть до 3:00. Кроме того, для горожан была составлена целая шоу-программа с участием ведущих и диджеев. Они проводили различные конкурсы и флэшмобы, а также устроили дискотеку.



Организаторы мероприятия рассказали, что только с 23:00 до 1:49 пришли 1855 человек, вдвое больше, чем на аналогичном катании в прошлом году.



Добавим, что мероприятие было посвящено приближающемуся Дню снега. Его будут отмечать 19 января.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»