В Екатеринбурге появится комбинат питания для школ

21:05 | 17.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге появится комбинат питания. Как рассказали в пресс-службе администрации города, объект будет построен в рамках создания инфраструктуры для проведения Универсиады и будет обеспечивать обедами спортсменов, после чего станет обеспечивать вкусным и здоровым питанием школы.



Сегодня замглавы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов провел рабочее совещание, где обсуждались план строительства цеха и вопросы организации работы комбината. Дмитрий Баранов поручил участникам в кротчайшие сроки начать проектирование объекта.



Предполагается, что предприятие появится на месте здания старого хлебозавода на улице 8 Марта в 2021 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»