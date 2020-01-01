В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

20:23 | 17.01.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В уральской столице пропал 64-летний Бобров Сергей Викторович. Как рассказали в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.



Последний раз Боброва видели 17 января. Он был одет в черную кожаную куртку, черную шерстяную шапку, черные ботинки и черные брюки.



У мужчины нормальное телосложение, рос 160-165 см, черные с сединой волосы и голубые глаза.



Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по номеру 89000440220.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»