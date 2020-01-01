В честь 75-летия Великой Победы для свердловских ветеранов предусмотрели дополнительные выплаты и мероприятия

20:18 | 17.01.2020

Фото: 7news.kz

В год празднования 75-летия Дня Победы в Свердловской области для ветеранов предусмотрены дополнительные выплаты и мероприятия, об этом рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов.



«В юбилейный год будет увеличен размер компенсации труженикам тыла за неиспользованную санаторно-курортную путевку, продолжится стартовавшая в 2019 году выплата компенсации расходов на оплату проезда поездом до Санкт-Петербурга и обратно (свердловчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»), сохранится организация ветеранских теплоходных круизов, пользующихся у ветеранов большой популярностью», – сказал Злоказов.



Также в этом году увеличат размер единовременной денежной выплаты: до 5 тысяч рублей для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и до тысячи рублей для остальных категорий, а все дети погибших участников войны получат единовременную денежную выплату для посещения воинских захоронений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»