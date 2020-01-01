В Нижнем Тагиле полицейские задержали владельца наркопритона

20:02 | 17.01.2020

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полиция задержала 30-летнего свердловчанина, организовавшего у себя в квартире наркопритон. Как рассказали в МУ МВД России «Нижетагильское», в помещении запрещенные вещества употреблял сам хозяин и его посетители.



Притон располагался в одном из домов по улице Фрунзе. Оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков некоторое время наблюдали за ней и задержали двух мужчин, которые пришли к хозяину за веществами. В квартире в этот момент хозяина не было, он приехал позже вместе со спутницей и задержали их в подъезде.



В помещении оперативники обнаружили свертки с наркотиками, трубки, шприцы и фольгу со следами нагара. В свертках, как выяснилось на экспертизе, были мефедрон и спайс.



В отношении задержанных граждан полицейские составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ, а в отношении хозяина притона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»