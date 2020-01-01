Губернатор Свердловской области пообещал решить вопрос с уралмашевской тлеющей свалкой

17:57 | 17.01.2020

Фото: eanews.ru

Сегодня на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал решить проблему нелегальной тлеющей свалки на Уралмаше в Екатеринбурге.



Глава региона сообщил, что вместо сгоревшего бульдозера уже приехали два новых. Также он отметил, что проблема данной истории в том, что свалка – несанкционированная. Поскольку проблема копилась десятилетиями, то и на ее решение нужно время.



«Мусор все равно придется перерабатывать, иначе мы просто погрязнем в нем. И это вопрос и к этой свалке, и к строительству новых полигонов», – резюмировал губернатор. Работа идет, и пожар уже почти потушен. Росгидромет также подтверждает, что содержание вредных веществ в атмосфере рядом со свалкой вернулось в норму.



Напомним, на нелегальной свалке в Орджоникидзевском районе произошел пожар, тушением которого службы МЧС занимаются до сих пор. Спасатели даже призвали жителей района не выходить из дома в новогодние праздники во избежание рисков для здоровья.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»