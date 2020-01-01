В Тавде снесут заброшенный дом, в котором погиб человек

17:36 | 17.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с иском к администрации Тавды. На Типографской опасность для жизни и здоровья граждан представляет аварийный бесхозный дом.



Пресс-служба ведомства отмечает, что частичное обрушение дома уже спровоцировало смерть одного человека в июле 2019 года.



Суд удовлетворил требования прокуратуры. Ответный иск администрации Тавды был отклонен.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»