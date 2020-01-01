В Нижнем Тагиле начались поиски женщины, пропавшей полгода назад

16:53 | 17.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 45-летней Светланы Геннадьевны Бабушкиной. Известно, что женщина ушла из дома 29 августа 2019 года и не вернулась.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые или окрашенные в белый цвет волосы, карие глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112, а также инфоргу поискового отряда Олесе – 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»