В Краснотурьинске предприятие оштрафовали за прием на работу экс-начальника колонии

16:28 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Краснотурьинска проверила ООО «Урал Сырье» на соблюдение антикоррупционного законодательства – на предприятие был трудоустроен бывший госслужащий.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что в период с февраля по март 2019 года на предприятии работал экс-начальник ФКУ «Исправительная колония №3 ГУФСИН России по Свердловской области». Он занимал должность заместителя директора фирмы. При этом, работодатель не предоставил сведения о трудоустройстве экс-сотрудника исправительного учреждения.



По результатам проверки в отношении директора предприятия прокуратура возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).



Примечательно, что сам бывший сотрудник колонии и должностные лица ООО «Урал Сырьё» в ходе судебного заседания отрицали наличие фактически сложившихся между ними трудовых отношений.



Мировой судья судебного участка № 2 судебного района, в котором создан Краснотурьинский городской суд, на основании материалов прокуратуры оштрафовал директора ООО «Урал Сырьё» на 20 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»