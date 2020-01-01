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16:28 | 17.01.2020
Фото: yandex.ru
В Краснотурьинске предприятие оштрафовали за прием на работу экс-начальника колонии
Прокуратура Свердловской области сообщает, что в период с февраля по март 2019 года на предприятии работал экс-начальник ФКУ «Исправительная колония №3 ГУФСИН России по Свердловской области». Он занимал должность заместителя директора фирмы. При этом, работодатель не предоставил сведения о трудоустройстве экс-сотрудника исправительного учреждения.
По результатам проверки в отношении директора предприятия прокуратура возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).
Примечательно, что сам бывший сотрудник колонии и должностные лица ООО «Урал Сырьё» в ходе судебного заседания отрицали наличие фактически сложившихся между ними трудовых отношений.
Мировой судья судебного участка № 2 судебного района, в котором создан Краснотурьинский городской суд, на основании материалов прокуратуры оштрафовал директора ООО «Урал Сырьё» на 20 тыс. рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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