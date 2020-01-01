Куйвашев рассказал, сколько будет выделено из бюджета на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

16:06 | 17.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев провел пресс-конференцию в Екатеринбурге, на которой рассказал, в том числе, о суммах, которые будут потрачены на проведение Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году.



Глава региона сообщает, что на всемирное мероприятие будет выделено порядка 83 млрд рублей: 12 миллиардов – региональные, а остальные деньги пойдут из частных карманов и федерального бюджета. Заявленные цифры являются оценочными.



Помимо прочего, Куйвашев заявил, что власти уже начали финансирование подготовки строительных площадок для будущих объектов Универсиады. Глава региона ожидает, что траты будут возмещены бюджету в 2021 – 2022 годах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»