В Свердловской области 13 подростков отравились снюсом: врачи трубят тревогу

15:14 | 17.01.2020

Фото: e1.ru

За последний квартал в Свердловской области 13 несовершеннолетних пострадали из-за никотинсодержащего продукта. Возраст пострадавших варьируется от 10 до 17 лет.



Декабрь 2019 года стал особенным для наркологов – в этом месяце значительно выросло число родителей, дети которых пристрастились к снюсу. Среди симптомов пострадавших детей отмечались тошнота, рвота, головокружение, спутанность сознания и психомоторное возбуждение.



В департаменте информполитики отмечают, что лечение таких пациентов в среднем длится от двух до четырех дней. Однако злоупотребление снюсом может привести к остановке сердца.



Отметим, одна доза никотинсодержащего вещества содержит в себе 60-90 мг никотина, тогда как сигарета содержит от одного до трех мг. Смертельная доза никотина составляет до одного мг на один кг веса человека. Соответственно, при употреблении снюса ребенок получает единоразово дозу никотина, содержащегося в пяти пачках сигарет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»