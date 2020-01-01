В Екатеринбурге осудили мигрантов, убивших бизнесмена ради кражи домашнего скота

14:48 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Свердловский областной суд вынес приговор Собирджону Касимову и Махмедали Наврузову, обвиняемых в убийстве бизнесмена Максима Шмелева.



Напомним, 26-летний предприниматель пропал 2 декабря 2018 года. Позднее выяснилось, что южане убили его ради «Газели», на которой позже украли овец и телят. Отметим также, что за полгода до инцидента Наврузов украл из салона ритуальных услуг, в котором он подрабатывал, 244 тысячи рублей.



Облсуд напомнил, что злоумышленники хотели украсть скотину в Верхнем Дуброво, чтоб в дальнейшем продать. Они нашли объявление об услугах водителя грузового фургона и наняли его под предлогом перевозки мебели. В результате они остановили машину в безлюдном месте и убили ничего не подозревавшего мужчину молотком. После совершенного злодеяния преступники похитили с фермы четырех овец и семерых телят.



По результатам следствия, Наврузову назначили 16 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, Косимову – 16 лет также в колонии строгого режима. Кроме этого, они обязаны выплатить семье убитого по 1,2 миллиона рублей каждый, и возместить ущерб за кражу овец.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»