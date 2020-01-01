Свердловское УФАС продолжает борьбу с СМС-спамерами

УФАС России по Свердловской области наказывает СМС-спамеров и генерального директора ООО «СМС-центр» штрафами.Сообщается, что «СМС-центр» оштрафовали на 150 тысяч рублей, а гендиректора компании – на восемь тысяч рублей.Предприятие подало в суд на УФАС, аргументируя свою невиновность тем, что напрямую противозаконные действия совершены не были, была лишь предоставлена техническая возможность для спамеров. Суд в апелляции отказал.