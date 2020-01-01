Водитель Subaru, сбивший девушку на Ильича в Екатеринбурге, прошел экспертизу там же, где и виновник аварии на Малышева?

13:58 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Результаты анализов водителя Subaru, сбившего девушку на Калинина показали, что виновник ДТП был трезв.



Напомним, мужчина проехал по тротуару от Уральских Рабочих до Калинина, столкнулся с KIA Rio, сбил девушку и врезался в дерево. На видео, снятом очевидцами, видно, что молодой человек вел себя неадекватно. В отношении водителя возбуждено административное дело за наезд на пешехода.



В заключении, сделанном медиками, указано, что наркологических и психоактивных веществ найдено не было: состояние опьянения не обнаружено. Виновник отмечает, что принимал алкоголь за два дня до происшествия в объеме 60 мл.



Пострадавшая возмущена проведенной экспертизой и намерена добиться справедливости. «Ведь если он был трезв, то как объяснить тот факт, что он едет по тротуару и намеренно сбивает меня. Какая цель? Убить?» – комментирует девушка произошедшее.



В отношении молодого человека заведено административное дело за наезд на пешехода (12.24 КоАП РФ).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»