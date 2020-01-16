В Свердловской области разыскивают пенсионерку, пропавшую пять дней назад

В селе Патруши пропала 66-летняя пенсионерка. Людмила Васильевна Лаптева ушла из дома 12 января и не вернулась.Приметы: короткая стрижка, каштановые волосы. На момент пропажи женщина была одета в синюю демисезонную куртку, белый берет со стразами, синий теплый свитер, черные брюки, черные ботинки на молнии.Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Васильевны, просим позвонить сыну пропавшей Владимиру по номеру 8-912-236-56-81.