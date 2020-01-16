На Урале нашли полукилограммовый изумруд

12:35 | 17.01.2020

Фото: newdaynews.ru

На Мариинском прииске в Свердловской области найден полукилограммовый изумруд. Его стоимость оценивается в 55 тысяч долларов.



В департаменте информполитики сообщают, что находку признали редкой по качественным характеристикам: по цвету камень относится к первой категории, по сорту – ко второй. Драгоценностью уже заинтересовался Гохран.



Генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский отметил, что найденный изумруд может пополнить запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Также директор предприятия добавил, данный камень был найден в канун нового года.



Добавим, что Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»