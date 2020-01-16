В столице Урала откроют музей, посвященный Левитану

11:58 | 17.01.2020

Фото: vk.com

В столице Урала откроют музей, посвященный знаменитому диктору. Сообщается, что он будет располагаться в Доме купца Первушина, откуда Юрий Борисович зачитывал новостные сводки в годы войны.



Для экспозиции «Свердловск: говорит Москва» область выкупает экспонаты со всей страны. Выставка откроется к 75-летию Победы и будет работать после праздничных мероприятий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»