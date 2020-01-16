Новости дня
11:45 | 17.01.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
В «Изумрудном боре», новом жилом районе Екатеринбурга, появится школа-трансформер на 1100 мест
Уже известно, что в новое здание полностью переедет уникальная екатеринбургская гимназия «Арт-Этюд», известная эффективной организацией непрерывного образовательного процесса, рассчитанного не только на базовое обучение, но и на выявление уникальных навыков и способностей ребенка с их последующим развитием. Это достигается за счет широкого разнообразия программ дошкольного образования, в том числе в области музыкального, художественного, хореографического искусства, спортивных и языковых программ (усиленное изучение английского языка). В школе ребенок имеет возможность непрерывно обучаться с 3 и до 18 лет, выбрав подготовку по основной школьной либо специальной программе, доступ к которой предоставляется после успешной сдачи вступительного экзамена.
Именно к такому формату учебного учреждения спроектировано здание школы, оно будет представлять собой объект-трансформер. Школьное пространство будет предназначено для полной организации не только основного учебного процесса, но и множества дополнительных занятий, в том числе для дошкольников. Более того, в зависимости от ситуации, число помещений под классы или дополнительные занятия может изменяться. Это самый современный формат учебного пространства, который сегодня реализуется далеко не во всех российских регионах.
Архитектурный проект направлен на обеспечение максимального комфорта для учащихся и их родителей. В новой школе будут просторные учебные классы площадью порядка 70 м2, классы продленного дня (с южной стороны оборудованные энергосберегающим стеклом), спортзал и тренажерный зал с отдельным входом для жителей района, актовый зал с зоной для организации различных школьных мероприятий, музейных экспозиций и выставок.
Самые современные инфраструктурные решения будут применены и при организации школьной территории: разноуровневые зеленые насаждения, отдельные школьные и гостевые парковки, места для высадки и посадки учеников, игровые и спортивные площадки с гипоаллергенным антипылевым покрытием, беговая дорожка и др.
«Мы не просто строим дома, наша задача – комплексное освоение территории, что предполагает строительство и запуск всех необходимых для комфортной жизни инфраструктурных объектов параллельно с квартирами. Собственники жилья в наших домах застрахованы от ситуации, когда квартира в новом ЖК или районе уже куплена и дом сдан, а инфраструктуры еще нет, либо она не действует. Поэтому мы не можем ограничиться просто постройкой школы или детского сада – мы делаем так, чтобы эти учреждения сразу могли работать», – отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Кроме того, в рамках развития 1 квартала «Изумрудного бора» компания «УГМК-Застройщик» построит современный и комфортный детский сад на 300 мест с ясельными группами (проект здания анонсирован в конце 2019 года), фитнесс-клуб с бассейном, поликлинику и другие инфраструктурные объекты. Транспортную доступность всего района существенно повысит скоростная трамвайная линия, которая пройдет по его территории и свяжет между собой Екатеринбург и Верхнюю Пышму.
Напомним, «Изумрудный бор» - флагманский девелоперский проект «УГМК – Застройщик». Район возводится в северной части жилого района Эльмаш, вокруг уникальной экологической зоны, лесопарка «Пышминские озерки». В его состав войдет 13 кварталов с жилыми домами и всей необходимой социальной и развлекательной инфраструктурой. Площадь района составит 124,9 га, из них под жилую застройку отведено 40,7 га, объем жилищного фонда составляет 712,12 тыс. м2. Первый этап строительства предполагает возведение домов в 18 и 30 этажей; 18-ти этажный дом был сдан в конце декабря 2019 года. Второй этап строительства - еще два жилых дома в 22 и 25 этажей, стартовал в сентябре в рамках финансирования «Сбербанка России».
© «Вечерние ведомости»
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