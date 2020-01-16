В Нижнем Тагиле осужден коммерсант за попытку дачи взятки сотруднику ДПС

11:30 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

В Нижнем Тагиле осужден владелец автомобиля за попытку дачи взятки сотруднику полиции.



СУ СКР по Свердловской области сообщает, что на трассе Свердловской области в сентябре 2019 года был остановлен автомобиль, на котором перевозилась древесина. Оказалось, что мужчина ехал продавать лес в Казахстан, не имея при себе положенных документов.



Чтобы избежать последствий, коммерсант нагло предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей, положив деньги на стол в кабинете представителя власти.



Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, отметил, что «полицейские на сделку с совестью не пошли» и передали информацию о попытке в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции территориального ОВД. Факт был зафиксирован и передан в СКР по Свердловской области. Обвиняемому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»