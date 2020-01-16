В Талице прокуратура борется с жителем за право эксплуатации передвижным краном

11:04 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Талицкая прокуратура в судебном порядке добивается прекращения эксплуатации передвижного крана, не отвечающего требованиям безопасности.



Согласно информации Уральского управления Ростехнадзора, в августе 2019 года владелец крана проводил работы по подъему тяжеловесных грузов с многочисленными нарушениями требований промбезопасности: подъемное сооружение было установлено не на все опоры, применялись неисправные грузозахватные приспособления, отсутствовали ограждения рабочей зоны, не применялись средства индивидуальной защиты работников.



Более того, в ходе надзорных мероприятий установлено, что кран-манипулятор, который в силу закона является опасным производственным объектом, не зарегистрирован в реестре таких объектов, уполномоченным органом в установленном порядке не учтен.



В результате проверки, прокуратура направила иск в Талицкий районный суд с требованием о запрете гражданину эксплуатировать кран до его регистрации в реестре опасных производственных объектов.



Ответчик с исковыми требованиями не согласился со ссылкой на то, что в соответствии с преамбулой к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» требования закона распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, к которым он не относится.



Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»