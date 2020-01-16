Более 2 200 нелегальных мигрантов, проживавших в Свердловской области, депортированы из России

10:48 | 17.01.2020

За 2019 год судебные приставы Свердловской области выдворили более 2 тысяч иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального УФССП.



Всего в 2019 году за пределы РФ судебные приставы Свердловской области помогли вернуться на родину к своим близким 65 детям и 2 214 совершеннолетним иностранным гражданам, нарушившим режим пребывания на территории России. Стоит отметить, что из числа выдворяемых приобрели авиабилеты за свой счет большая часть граждан - 1 880 человек, остальные нелегальные мигранты улетели на родину за счет Федерального бюджета РФ.



Выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания).



Граждане, нарушившие Российское законодательство по тем или иным статьям, подвергаются административным штрафам и административному выдворению за пределы Российской Федерации.



За 2019 год выдворено 1028 граждан Таджикистана, 838 граждан Узбекистана, Кыргызстана – 227, Азербайджана – 38. Также выдворено по 1-2 гражданина Абхазии, Венесуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, Китая, КНР, Нигерии, Туркменистана, Хорватии.



Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет.

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