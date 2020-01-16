На Урале в ДТП пострадал ребенок

10:31 | 17.01.2020

Фото: vk.com

Накануне вечером на 24 км автодороги н. Серги – Михайловск – Арти произошло, котором пострадали три человека, в том числе один ребенок.



Известно, что 35-летняя водительница «Фольцваген Поло» не справилась с управлением, в результате чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Ларгус».



По итогу травмы получили виновница происшествия, ее четырехлетний сын и пассажир «Лады». Сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок сидел на переднем пассажирском сидении в автокресле, которое не соответствует росту и весу ребёнка, ремни кресла не использовались.



У ребёнка диагностировано сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, гематома головы и ссадины.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»